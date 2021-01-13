Новые правила контроля за наличными касаются только юрлиц: разъяснения ЦБ

В ЦБ сегодня объяснили, что обязательному контролю за операциями с наличными в России подлежат только транзакции юридических лиц.

10 января начали действовать новые антиотмывочные правила по контролю за операциями с наличкой. Напомним, они введены Федеральным законом от 13.07.2020 № 208-ФЗ.

«Теперь обязательному контролю будет подлежать любое зачисление или снятие со счета наличных денежных средств юридического лица на сумму, равную или превышающую 600 тысяч рублей», — цитирует РИА Новости сообщение пресс-службы ЦБ.

Добавим, также введен обязательный контроль почтовых переводов и снятия денег, начисленных на баланс мобильного телефона, на сумму от 100 тыс. рублей, а также расчеты наличными и безналичными по сделкам с недвижимостью от 3 млн. рублей.

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В отношении сделок с недвижимостью существенных изменений не произошло: если раньше под контроль попадала вся сделка от трех миллионов рублей, то теперь только отдельные операции в рамках сделки свыше указанной суммы.

Банк России отдельно подчеркнул, что непосредственно порядок осуществления расчетов и платежей как в наличной, так и безналичной форме, в том числе совершаемых физическими лицами, законодательно не регулируется.

Соответственно, внесенные в него изменения не меняют каким-либо образом порядок совершения ими оплаты и платежей, отметили в ЦБ.

Регулятор также заверил, что вступившие в силу поправки не несут в себе революционных изменений с точки зрения контроля наличных расчетов, а призваны облегчить отчетность для банков.