Поправки о контроле за наличными не повлияют на отношения банков и клиентов. Так считают в Росфинмониторинге

В Росфинмониторинге прокомментировали поправки в «антиотмывочный» закон, усиливающие контроль за оборотом наличных.

Об этом пишут «ТАСС» со ссылкой на пресс-релиз ведомства.

«В этой связи вступление в силу указанных поправок не повлечет изменения модели отношений клиентов с банками и иными уполномоченными организациями, поскольку подавляющее большинство указанных операций носит законный характер», — указано в сообщении.

А в ЦБ подчеркивают, что «никаких революционных изменений указанные поправки не привносят»: не изменилась ни обязанность финансовых организаций — субъектов исполнения «противолегализационных» требований представлять в Росфинмониторинг данные об «исчерпывающем перечне операций», ни пороговые суммы самих операций, которые подлежат такому контролю.

Как и ранее, отметили в ЦБ, это 600 тыс. рублей и выше (или расчетная операция по сделке с недвижимым имуществом на сумму от 3 млн рублей).

На «Клерке» сегодня писали о позиции ЦБ по данным поправкам.