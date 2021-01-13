Что ожидать от налоговиков после того, как директора вызвали на допрос в инспекцию?

Директора вызвали в налоговую из-за разрывов с плохим контрагентом, который к тому же успел ликвидироваться. Каких действий от налоговиков ожидать после этого?

Спрашивают в «Красном уголке бухгалтера».

«Коллеги, у кого какой опыт после вызова директора в налоговую на допрос в качестве свидетеля? Мой сегодня сходил, вручили протокол, в котором предложено убрать вычеты проблемного контрагента за 3 квартал 2018 и 1 квартал 2019. Контрагент обнулился и ликвидировался. В противном случае грозят выездную и передачу материалов в УЭБиПК МВД. Что делать? Сдаваться? Цена вопроса для нас очень существенная — полмиллиона, денег таких у нас нет».

Далее автор еще дополнительно поясняет по контрагенту:

«Хочу в дополнение пояснить еще такой момент. С этим контрагентом у нас разрывы были изначально. Пришло автотребование о разрывах. Мы запросили декларацию у контрагента и отправили в налоговую с пояснениями, что вот, нет разрывов, мы у них есть в книге продаж. Была долгая переписка, вызов директора на комиссию, где ему показали, что наш контрагент опять сдал нулевую и разрывы никуда не делись. Мы опять им что-то писали, отправляли и т.д. Потом все затихло и мы забыли о нем. И вот вызов на допрос по этому же контрагенту, угроза выездной и УБЭПом».

В комментариях поделились аналогичной ситуацией:

«В аналогичной ситуации (вызов директора в налоговую, утверждение, что все документы в порядке по сделкам с контрагентам) налоговая тут же поставила компанию на выездную проверку. Требование о выездной проверке вручили не сразу, а пару месяцев спустя. Правда, сумма была гораздо существеннее».

Кто-то пишет, что с такой суммой вряд ли будет выездная проверка:

«Не паникуйте, сейчас налоговая такое практикует повсеместно. Проанализируйте документы контрагента. Полмиллиона денег не повод назначать выездную проверку. Цена вопроса проведения тематической выездной в регионах от 5 млн руб. В Москве в среднем от 11 млн руб.».

Автор пишет, что все равно тревожно, да и отреагировать нужно. В ответ ей пишут:

«Напишите, что в ответ на протокол №... сообщаем следующее, что ООО »..." проводит анализ документов контрагента ООО «...», о результатах сообщим позднее. Как-то так«.

Также у автора есть опасения, что если придут, то будут искать уже конкретно, и что-то вдруг найдут.

«Если вызывали только по этому контрагенту, значит больше ничего не нашли. 5 млн. это за три года проверки».

А еще предупреждают, что если пойдут на поводу у налоговой, то тут тоже риски есть:

«Но и если согласитесь убрать, Вы же этим и покажите, что Вам есть чего бояться, нет гарантии что они к Вам не придут даже после того, как Вы уберете эти суммы».

По поводу полиции еще пишут, что пока это просто «пугалка».

«Про УБЭП тоже смешно, не начав проверку, Вас уже обвинили и передали дело в УБЭП, доказательная база должна быть по указанной сделке, чтоб УБЭП работал далее».

А у кого-то было подобное, без последствий, но с нервотрепкой:

«У одного клиента было. Отказались. Последствий не было. Хотя на повторную „беседу“ вызывали. Крови попили не мало».

Но это если карты хорошо лягут. А вот если не повезет, и налоговики все-таки придут, надеясь найти еще что-то? И заодно сотрудников УЭБ и ПК с собой приведут, а то и «маски-шоу» устроят?

Центр обучения «Клерка» и адвокат Александр Цыбырны приглашают на бесплатный вебинар «Обыск в компании: как проводят и что знать бухгалтеру и директору». Он пройдет 15 января с 11:00.

На вебинаре рассмотрим:

Где и в каких помещениях могут проводить обыск.

Кто и на основании каких документов может проводить обыск.

Какими правами обладают лица у которых проводится обыск.

Кто такие понятые и какова их роль при проведении обыска.

Что могут изъять при обыске, как правильно оформить изъятие и как не остаться с «пустыми» руками после проведения обыска.

Как минимизировать риски и защитить свою информацию.

Вебинар для собственников бизнеса, руководителей, бухгалтеров и сотрудников организаций, и тех, кому не безразлична своя судьба и свобода.

Записывайтесь прямо сейчас! Участие бесплатное.