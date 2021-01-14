Всех заставят платить НДФЛ со сдачи квартир. Власти готовят революционную систему контроля за рынком аренды

Власти хотят ужесточить контроль за частной арендой жилья. Для этого в Минстрое готовится соответствующий законопроект.

Об этом пишут «Известия» со ссылкой на источник в «Дом.РФ».

Разрабатываемые поправки внесут в Госдуму до конца 2021 года, пишет издание. Пока проект не готов, идут обсуждения.

«Законопроект направлен на повышение прозрачности рынка аренды жилой недвижимости, обеспечение защиты прав арендодателей и арендаторов, — сказали в „Дом.РФ“ изданию».

А заместитель главы Минстроя Никита Стасишин рассказал о планируемом запуске информационной системы учета договоров аренды.

«Цифровизация рынка аренды обеспечит не только повышение прозрачности и возможность учета заключаемых договоров для достижения национальной цели по улучшению жилищных условий, но и внесет вклад в цифровую трансформацию российской экономики», — сказал Стасишин.

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По его словам, цифровая платформа может стать основой для всех необходимых сервисов для арендатора и арендодателя, обеспечит безопасность и сохранность инвестиций в арендное жилье, контроль за его доходностью.

Также предполагается совместно с ФНС разработка нового налогового режима, благоприятного для арендодателей. Его ставка должна быть не больше 13%.

Эксперты же предрекают рост квартплат, как минимум на 13%, с выходом аренды частного жилища из тени, где, по изх мнению, находится не менее 90% рынка.

Кстати говоря, а самозанятых не для этого ли придумали? В том числе? Не спешат граждане-арендодатели из тени выходить? Всяко же меньше налоги, чем 13% НДФЛ.

Да и цифровизация это дело такое. От сбоев и ошибок пока не очень-то защищенное.