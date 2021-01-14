Что нужно оформить при возврате бухгалтерии с аутсорсинга на штатного бухгалтера?

В начале года в компании решили вернуться с аутсорсинга на штатного бухгалтера. Возникают вопросы, какие документы для этого нужно оформить.

Спрашивают в «Красном уголке бухгалтера».

«Подскажите пожалуйста, при возврате бухгалтерии от аутсорсера нужен ли какой либо приказ внутри компании?».

На это ответили следующим:

«Если вы имеете в виду перевод ведения бухгалтерии от аутсорсинговой фирмы собственному буху, то метод ведения бухгалтерии прописан в учетке (должен быть), которая утверждается приказом».

Вообще, смена бухгалтера в начале года, когда на носу годовая отчетность — достаточно рискованное предприятие. Иной раз и без смены бухгалтера вопросы с этим возникают.

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