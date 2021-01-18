В ответ на предложение об отмене НДФЛ для бедных, Кудрин предложил пока ничего не менять в налогах

Алексей Кудрин считает, что в налоговую систему пока не стоит вносить изменения. Это его ответ на предложение ректора РАНХиГС по освобождению малоимущих от уплаты НДФЛ.

Об этом он сообщил в кулуарах Гайдаровского форума, пишут «ТАСС».

«Нужно меньше изменений в налогах, тем более что это правительство декларировало в 2018 году. Если уж мы получили вот эти изменения, то сейчас нужно остановиться. Пока я бы сдержанно отнесся и к предложению [ректора РАНХиГС Владимира] Мау (по освобождению от уплаты НДФЛ граждан с низкими доходами — прим. издания)», — сказал глава ведомства.

Кудрин отметил, что согласно подсчетам Счетной палаты, выпадающие в случае освобождения от НДФЛ налоговые платежи необходимо будет компенсировать.

«Мы считали по поводу выпадающих (налоговых платежей — прим. издания) на вот этих низких зарплатах. Они пока еще очень чувствительны и их нужно было бы компенсировать чем-то другим, потому что это доход регионов. Поэтому я очень осторожен. Сегодня мой девиз — никаких изменений», — заявил глава Счетной палаты.

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