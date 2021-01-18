Директор запоздал на месяц с подачей РСВ. Ждать штраф?

По результатам камеральной проверки директору ООО (он же учредитель, работников нет) прилетело уведомление. Запоздал с подачей РСВ на месяц. Ждать штрафы и не дергаться?

Поделились в «Красном уголке бухгалтера».

«Позвонил товарищ. Ему пришло уведомление от налоговой о камералке. Он не знает, к чему готовиться и что делать? Сказал, что с опозданием отправил квартальные отчеты.

Входные данные:

У него турагентство, т.е. относится к числу пострадавших отраслей.

ООО на УСН без работников.

Он учредитель и директор.

Говорит, что не оформлен, ЗП себе не платит, несколько лет отправлял всегда нулевки по фондам, но обороты по счетам какие-то бывали. Налоги УСН платил. Считает, что из-за нарушения сроков.

Рассматриваться будет уже в понедельник 18.01.2021 в ИФНС 51 в Москве.

Спрашивает, к чему готовиться и что делать, но я не сталкивался и пояснить ничего не могу».

В комментариях пишут, что будет штраф. Чтобы лишний раз не ездить, может по ТКС отправить согласие со штрафом и попросить рассмотреть без его присутствия.

«Пусть напишет по ТКС, что согласен со штрафом и рассматривают правонарушение без его присутствия и благословясь работает дальше. Потом ему выставят штраф, оплатит и забудет».

Кто-то спрашивает, не поздновато ли для камералки:

«А сроки камералки за 6мес 20г. разве не прошли?».

На это отвечают, что «для пострадавших сроки по отчетам сдвигали».

Еще советуют по телефону, указанному в требовании перезвонить и уточнить:

«Нормальная практика для штрафования. Требование, вызов, потом решение. Пусть им позвонит и узнаёт, что они хотят для начала. И если хотят видеть, то идти, конечно. Хотя можно и не ходить, если договорится. Как показывает практика — в налоговой голова не знает, что делают ноги. Отделу по взносам все равно, что есть ЗП или нет. Им компьютер выдаёт, что писать в требовании и они копи-пэйст. Штраф заплатить, но дождаться решения. И не надо боятся».

Еще пишут, что можно попробовать на смягчение ходатайство подать.

«У них процедура одинаковая. 1000 руб штрафа впаяют. Но они должны же спросить его, почему опоздал. А то вдруг он болел. Потом ещё напишет на смягчающие и 500 р. заплатит».

В общем, штрафы скорее всего будут точно, но можно попытаться снизить.