Московский рынок вторичного жилья вырос на 2% в 2020 году по сравнению с 2019 годом

В столице незначительно выросло количество сделок со вторичной недвижимостью в 2020 году по сравнению с 2019 годом.

«Всего в 2020 году зарегистрировано 148 946 переходов прав — на 2% больше, чем годом ранее, когда было оформлено 145 636 договоров купли-продажи жилья, и на 5% меньше 2018 года (156 431)», — говорится в сообщении пресс-службы Росреестра.

Отмечается, что четвертый квартал 2020 года стал рекордным по числу зарегистрированных договоров на вторичном рынке — более 55,6 тыс. переходов прав.

Предыдущий рекорд установлен в четвертом квартале 2018 года, когда было оформлено более 50,7 тыс. сделок.

При этом наименьшее количество договоров перехода прав Росреестр зарегистрировал в Москве во втором квартале — 17,8 тыс., что связано с пандемией коронавируса, режимом самоизоляции и ограничением работы центров госуслуг «Мои документы».

По материалам «ТАСС».