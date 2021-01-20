Чтобы вызывать дистанционного работника в офис, что нужно указать в допсоглашении к трудовому договору?

Если работник постоянно работает дистанционно, и его хотят периодически вызывать в офис, его придется переводить на стационарную работу, а потом на временную дистанционную?

Эксперт по трудовым отношениям Юлия Жижерина рассказывает на своей странице в Facebook.

«Еще одно актуальное направление для кадровиков — дистанционная работа в связи с внесением изменений в ТК. Вопросов по этим изменениям много, клиенты уже спрашивают. Что нам остается делать, так это писать в Онлайнинспекцию и ждать разъяснений и судебной практики, я так полагаю.

Вот и наш первый запрос в Онлайнинспекцию и ответ на него.

«Работник работает дистанционно постоянно, переведен дополнительным соглашением в 2020 году без указания срока перевода на дистанционную работу. Сейчас в связи с изменениями хотим прописать в дополнительном соглашении, что работник будет вызываться работодателем для выполнения им трудовой функции на стационарном рабочем месте (порядок вызова также прописываем в допсоглашении).

Правильно понимаем, что такие вызовы возможны только для тех, кто переведен на дистанционную работу временно, до 6 месяцев согласно ч. 3 ст. 312.4 ТК РФ (в ред. от 08.12.2020)? То есть в нашем случае при постоянной дистанционной работе такие вызовы для выполнения трудовой функции на стационарном рабочем месте невозможны?».

Ответ: «Да, правильно. Вызвать работника, осуществляющего трудовую деятельность дистанционно, для выполнения работы на стационарном рабочем месте можно только в том случае, когда дистанционная работа осуществляется временно, а не на постоянной основе».

Правовое обоснование: Согласно ч. 3 ст. 312.4 ТК РФ коллективным договором, локальным нормативным актом, принятым с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации, трудовым договором, дополнительным соглашением к трудовому договору могут быть определены условия и порядок вызова работодателем дистанционного работника, выполняющего дистанционную работу временно, для выполнения им трудовой функции на стационарном рабочем месте или выхода на работу такого работника по своей инициативе (за исключением случаев, предусмотренных статьей 312.9 ТК РФ) для выполнения им трудовой функции на стационарном рабочем месте.

Ответ Онлайнинспекции можно прочитать здесь.

Получается, что, если у вас работники были на постоянной дистанционной работе, надо их опять перевести на работу в офисе, и потом опять перевести на дистанционную работу, но уже временную (то есть указать срок до 6 месяцев) и только тогда можно установить возможность приходить работать в офис (например, два дня в офисе, три дня дома, как у меня многие клиенты уже работают). Как-то не очень удобно выглядит".

Коллеги, а что вы думаете по этому поводу?