KPI для главного бухгалтера. Нужен, не нужен, как оценивать?

Есть ли у кого-то система KPI для главного бухгалтера, и нужна ли она для них вообще? А если и нужна, по каким критериям оценивать?

Спрашивают в «Красном уголке бухгалтера».

«Отвлеку немного от отчетов. У кого внедрена система KPI для ГБ, можно полюбопытствовать, что там?».

В комментариях начали называть варианты, за что главбуху можно сделать KPI.

«Организация обучения персонала. Внутренний и внешний аудит. Внедрение доработок в бух. базу».

Или вот еще вариант:

Сроки закрытия периода.

Отсутствие перепроведений после закрытия.

Отчетность в срок.

Отсутствие штрафов и пени.

А кто-то в корне не согласен с тем, что у главбуха вообще должен быть KPI.

«Вот не соглашусь с коллегами. Все что перечислено это обязанности и так, по закону и должностной. KPI же это не оклад, это сверх оклада по оценке эффективности работы для компании. Глупо предполагать что ГБ за оклад сдаёт отчётность лишь бы дать, ну а если есть KPI то старается сдавать достоветно.

Система KPI для ГБ состоятельна в том случае если должность ГБ с функционалом ГБ по профстандарту, а не бухгалтер по формированию отчётности или бухгалтер в одном лице. Если коротко, то выделяют три блока и в них творят

на пользу отдела

на пользу между отделами

глобально на пользу компании.

В оценку ГБ по kpi можно включать задачи по развитию отдела (тайм-менеджмент бухгалтеров, состав команды, автоматизация), по отлаживанию бизнес-процессов и взаимодействие внутри компании и с внешними пользователями (инструкции, регламенты, аудиты и проверки), по отработке рисков новых направлений и/или старых по изменениям».

На это пишут, что везде бы так:

«Если бы в жизни было все именно так, как вы описываете...».

Автор на это отвечает:

«Согласна что не везде так, но зарабатывать авторитет отдела — это задача ГБ, а если компании нравится сидеть в болоте и квакать по запросам ИФНС, то не нужно с ними иметь дело. У меня в практике такое было и нужно вырываться из этого круга, отстаивать свою профессию, заслуживающую огромного уважения. А пока есть бухгалтеры, согласные быть „на все руки за 20-50 тыс.“, то так в жизни и будет».

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