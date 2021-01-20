Налоговики хотят документы по контрагенту и пояснительную записку. Хватит с них документов?

По контрагенту встречная проверка, налоговики хотят документы по сделке и пояснительную записку. Что писать в этой самой записке, и нужно ли ее писать вообще?

Спрашивают в «Красном уголке бухгалтера».

«В какой формулировке писать в пояснительной записке (при встречной проверке) о подборе контрагента, и другие сведения о покупке, которая была совершена почти 4 года назад. Руководитель, другие сотрудники не помнят ничего, доки есть».

В комментариях пишут об аналогичной ситуации.

«Аналогичная ситуация. Запрос по покупателю на общую сумму (несколько отгрузок) тысяч на 15. Перечень вопросов передала в отдел продаж, но предполагаю, то, что они сотворят, без редактуры в ФНС отправлять не стоит».

На это отвечают, что не только продажников, но и самого главного тоже стоит проверять.

«Да и Гендира лучше проверять. Переписка с налоговой дело тонкое».

Автор пишет, что у них тоже сумма копеечная. На что ответили, что и удивляет. И еще пишут:

«Запрос по покупателю пришел. У нас и до этого были такие запросы, но там объем отгрузок посущественнее и суммой и количеством документов».

Кто-то советует ответить налоговикам вот так:

«Напишите, что человек, который выбирал контрагента, уже не работает в компании. После ухода все Контакты остались у него. На тот момент контрагент никаких вопросов не вызвал. Документы предоставил».

На это другие сомневаются в смысле такого действия. Но кто-то поддержал:

«Лучше написать то, в чем смысла нет, чем ничего. Были в такой же ситуации, прекрасно все налорги скушали».

И еще один совет, что ответить налоговикам:

«Укажите, что в тот период у вас действовал регламент проверки контрагентов, к примеру введённый приказом генерального директора [хотя можно и без приказа], в котором пропишите все стандартные процедуры проверки потенциального контрагента. Кстати очень хорошая инициатива, которую призываю всех бухгалтеров в своих компаниях, извините за тавтологию, инициировать».

Кто-то призывает не забывать о краткости:

«Пишу кратко: «В ответ на запрос номер, дата, прилагаем документы по договору с ООО Ромашка. С ООО Лютик взаиморасчетов не было.

Приложение:

Договор с Ромашка

Акт с Ромашка»

А кто-то предлагает налоговикам довольствоваться сканами документов, без пояснений:

«Я вообще на такие вопросы не отвечаю, выдаю копии документов и все. Чем меньше, тем лучше. Мало — просите еще раз».

А подытожим мнением, что это вообще не входит в обязанности бухгалтера:

«Делегируйте этот вопрос лицам, ответственным за подбор контрагентов. Это не бухгалтерская задача. Еще крайней после проверки останетесь».

Кстати да, у бухгалтера не так часто бывает достаточно времени, чтобы со своими-то задачами справляться. А тут еще и это.