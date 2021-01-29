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Изменение размера доли в квартире не влияет на срок владения для целей НДФЛ при продаже

При продаже квартиры не надо платить НДФЛ, если вы владели ею больше минимального срока (3 или 5 лет, в зависимости от ситуации).

Однако бывают случаи, когда после многолетнего владения переоформляются размеры долей. Как в этом случае считать срок владения?

Он не обнуляется, успокаивает Минфин в письме от 29.12.2020 № 03-04-05/115779.

Изменение размера доли участника общей долевой собственности в праве собственности на объект недвижимого имущества не влечет для него прекращения права собственности на указанное имущество.

В этой связи если недвижимое имущество находилось в собственности налогоплательщика в течение минимального предельного срока владения и более, исчисляемого с даты возникновения права общей долевой собственности на указанное недвижимое имущество, то полученный от его продажи доход освобождается от НДФЛ.

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