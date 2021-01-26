Отдых сотрудников с семьями можно будет включать в расходы и не облагать НДФЛ

Работодатели получат право учитывать в составе расходов при расчете налога на прибыль оплату услуг по организации санаторно-курортного лечения работников и членов их семей, в том числе в рамках договоров, заключенных непосредственно с санаторно-курортными организациями.

Также можно будет принять на расходы компенсацию указанным лицам произведенных ими затрат на оплату услуг по санаторно-курортному лечению (включая расходы на проживание и питание).

Соответствующий законопроект № 1043391-7 принят сегодня Госдумой во втором чтении.

Что касается детей сотрудников, то им должно быть не более 18 лет или 24, если они студенты.

Кроме того, проектом предусматривается освобождение от НДФЛ доходов в виде стоимости оплаченных работодателем в пользу работников и членов их семей услуг санаторно-курортных организаций однократно в одном налоговом периоде.

Причем раньше не платить НДФЛ можно было только при определенных условиях ­- если фирма оплачивает путевку из прибыли и не принимает ее на расходы. И путевки детям не облагались только до 16 лет.

Сейчас эти условия поменяли. Возраст детей подняли до 18 лет или 24 для обучающихся в образовательных организациях