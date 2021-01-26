❗️❗️❗️ У налоговиков задержки с принятием НДС по всей стране. Бухгалтеры жалуются

Бухгалтеры по всей стране жалуются, что не могут сдать декларации по НДС. Налоговая, в свою очередь, сказала, что у них задержки в принятии.

Поделились в «Красном уголке бухгалтера».

«Подскажите, пожалуйста, все сдали НДС? У меня висит третий день...».

Кто-то отвечает, что у них вчера все сдалось. Оператор «Калуга-Астрал».

«Вчера, так самое удивительное — что и оплата уже в налоговой отражена и начисление».

Еще кто-то пишет, тоже сдались. У них тот же оператор.

А у кого-то, как выразились, «пролетели со свистом». Хотя там нулевые ООО.

Автор спрашивает дальше, все ли сдаются, у кого «Такском».

«А у кого Такском — тоже все нормально сдали? Они даже сообшение на телефоне сделали, что по всей России — задержки в принятии НДС. Я в воскресенье отправила — только оператор принял и тех. контроль в налоговой и все. А суммы по декларации — миллионы».

Ей отвечают:

«В 36-ю ИФНС сдала И НДС и Прибыль. Принято. Но по карточке — ничего нет».

А у кого-то с прошлого четверга висит.

«У меня НДС висит с четверга. ИФНС № 15 по г.Москва».

Коллеги, а у вас как со сдачей деклараций по НДС? Удачно?

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