Два СНИЛС, три ИНН и задвоение патента. Какие еще бывают казусы?

Бывает такое, что у людей не один ИНН, как должно быть, а два. И даже три. А бывает, что и патент, и СНИЛС задваивается. Ведомства эти казусы, конечно, исправляет, но неприятный осадочек остается.

Спрашивают в «Красном уголке бухгалтера».

«Сталкивался ли кто-нибудь с ситуацией, когда у сотрудника два ИНН?. Выданы с разницей в один день. Один в Москве, второй в Ногинске. Нам, как работодателю предъявлен первый, но именно его Ногинская налоговая объявила недействительным. А он прошёл по форме 2-НДФЛ (уже отчиталась). Может, посоветуете в какую сторону смотреть. Пожалуйста».

Советуют сотуднику обратиться в ИФНС.

«Ему надо прийти в налоговую и чтоб они объединили его два ИНН. желательно в тот, который у вас прошел. Либо сдавать нулевую справку с одним ИНН и подавать новую с другим».

Автор пишет, что налоговики выдали новое свидетельство.

«Не стали. Отобрали прежнее свидетельство, выдали новое. Да ещё письмо написали, в котором обвинили сотрудницу, что она чужой ИНН присвоила».

А еще кто-то своим случаем делится:

«Моей дочери 2 ИНН присвоили — один при рождении в 77 регионе и второй в 14 лет (получение паспорта) в 50 регионе. Выяснилось все это, когда долю в ООО регистрировали. Отказ из-за неверного ИНН, который сами же и присвоили».

И еще один случай:

«У меня была такая ситуация! Я получила новый, отчитались по новому ИНН, тот старый аннулировали , и все легко на свои места».

На это отвечают, что у ИП два патента было. Одинаковых.

«Это что！У моего ИП аж два патента с одним сроком действия и выданы с разницей в 2 дня!».

А у кого-то вообще три ИНН было:

«У меня три ИНН было, решил вопрос через ЛК на сайте налоговой, два убрал один оставил».

И этот случай не единственный:

«Аналогичная ситуация, но мне не дали самой выбрать из трех, оставили самый ранний».

Еще бывает, когнда у человека два СНИЛСа.

«А у меня с 2003 года два снилса, которые я, к тому же, постоянно путал. Собрался уже решить эту проблему, а тут ковид. Кстати, может и не решать? Пенсий много не бывает! Или мне только дополнительный аккаунт на госуслугах светит?».

Причем тут пишут, что исправлять ПФР год будет, по их словам, по-другому никак.

«У работника так было, он про наличие 2го снилса даже и не подозревал, как и мы, он возник ниоткуда. Почти год убил в ПФ на привидение в порядок. Все взносы ПФ разносил на первый СНИЛС, поэтому с доп пенсией не прокатит».

Коллеги, а вас подобные казусы бывали?