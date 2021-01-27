Налоговики хотят подробное описание причин убытков за 9 месяцев 2020 года

Налоговики прислали требование, где требуют пояснить, почему у компании убытки в 2020 году были. Так еще и кучу документов хотят впридачу.

Спрашивают в «Красном уголке бухгалтера».

«Пришло нам Требование, а в нем формулировка мне неизвестная. Что такое „легализация налоговой базы“? Неее, я конечно понимаю, что это „появитесь и оправдайтесь по убыткам“, но когда де-юре она у нас появилась, и как правильно себя при встрече вести директору? Если есть у кого „рыба“ грамотного письма на убытки, поделитесь, пожалуйста.

P.S. Убытки появились из-за курсовой разницы (евро) перевод с Контрика с Договора КП на оферту (июнь — Вайлдберриз)».

А вот само требование:

В комментариях особо никто ничего не сказал. Оставим это здесь, как говорится.

Но вообще, из формулировки понятно, что хотят пояснений от налогоплательщика, почему низкая рентабоельность предпритятия. Можно посоветовать отписаться, что «ковидный год» был, валюты подорожали, и т.д.

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