Случайно подана декларация по налогу на прибыль по старой форме. Что делать?

Что делать, если случайно отправили декларацию по налогу на прибыль по старой форме, и ее налоговики приняли? Оставить как есть, или подать корректировочную?

Спрашивают в «Красном уголке бухгалтера».

«Случайно отправили декларацию по налогу на прибыль за 2020 год по старой форме от 2019 года. Пришел ответ — сдана. Но ведь с этого года предоставляется первичная декларация по форме от 11.09.20. Послать вдогонку корректировочную декларацию по новой форме?».

В комментариях пишут, что сдана же. И советуют распечатать и подшить ответ налоговой.

«Вам же ответили — сдана :-). Себе распечатайте 2020 и ответ подшейте».

А у кого-то подобное со сдачей РСВ было. Сдали корректировочную, на всякий случай.

«Я так сделала с РСВ. Сдала по старой форме 5 января. Тоже приняли. Но я сдала корректировочный по новой форме. Не знаешь чего ждать от наших налоговых органов».

В итоге, автор вняла советам и решила корректировочную отправить.

А вот еще про СБИС пишут:

«В СБИСе, если есть новая форма, загруженная декларация приводится к последнему формату. может и у вас она переформатировалась? По идее, старая форма должна была не приняться».

Коллеги, а у вас такое бывало?

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