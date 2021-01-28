Центры занятости вновь грозят предпринимателям штрафами

Центры занятости населения снова принялись за предпринимателей. Они рассылают им грозные письма и пугают штрафами. До 5 тысяч рублей.

Об этом пишут VC.ru, и приводят письмо, которое получил один из предпринимателей.

Предпринимателю грозят штрафами за то, что он ищет сотрудников, и не уведомил об этом центр занятости.

Издание также пишет о том, что ЦЗНы усилили штрафы и давление на предпринимателей. Хотя как они могут их усилить, если процедура внесения изменений в КоАП относится, мягко говоря, к другим органам государственной власти? Штрафы никто не менял, максимальный порог тот же, 5000 рублей.

На «Клерке» писали о подобныхъ случаях, что ЦЗНы требуют с работодателей отчеты о вакансиях и о том, что пытались за несообщение оштрафовать ИП. Об обязанности работодателей отчитываться в ЦЗНы о вакансиях напоминал Минтруд в письме № 14-1/В-953 от 25.10.2017. Однако формулировка абз. 2 п. 3 ст. 25 ФЗ «О занятости наседления» написана очень криво, и вызывает неопределенность:

«Работодатели обязаны ежемесячно представлять органам службы занятости (...) информацию о наличии свободных рабочих мест и вакантных должностей, созданных или выделенных рабочих местах для трудоустройства инвалидов в соответствии с установленной квотой для приема на работу инвалидов, включая информацию о локальных нормативных актах, содержащих сведения о данных рабочих местах, выполнении квоты для приема на работу инвалидов».

Минтруд готовил поправки в данную норму, чтобы убрать данную неопределенность. Но их в итоге так и не приняли.

А работодатели, видимо, не спешат особо соблюдать данное требование. Им других требований хватает.

Хотя, как пишет издание, кто мешает этим самым центрам занятости запрашивать информацию у крупных агрегаторов по поиску работы, вроде HH.ru, rabota.ru и пр.? Их же проще опросить, поскольку агрегаторов все-таки меньше, чем предпринимателей.

Еще одна интересная мысль была там озвучена. А именно, что на биржах труда в основном состоят те, кто работу не ищет, а просто хочет получать пособие по безработице. Те же, кто работу реально хотят найти, ищут ее по-другому.

Вообще, у издания достаточно дельные мысли были, как все это улучшить. Правда, вряд ли кто-то этим будет заниматься. Рассылать грозные письма и пугать штрафами проще.