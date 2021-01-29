Налоговики в требовании хотят документы, по сути не относящиеся к хозяйственным операциям с контрагентом

Налоговики присылают требование по ст. 93.1 НК и хотят умопомрачительную кипу документов. Вплоть до лицензий, договоров субподряда, ОСВ. Это вообще нормально?

Спрашивают в «Красном уголке бухгалтера».

«Касательно ст. 93.1 НК РФ... И все таки, перечень запрашиваемых документов (проверяют нашего покупателя) открытый или, хотя бы, ограниченный? У нас запрашивают ОСВ с 01, 02 и до 90. Лицензию какую то, какие то договоры субподряда с перевозчиком... Не понимаю, как это связать и приложить к конкретным хоз. операциям с конкретным покупателем».

Дальше в комментариях выясняется, что камералят контрагента по НДС за 3 квартал. На это пишут:

«Спорный вопрос, т.к. письма Минфина трктуют, что абсолютно любую информацию может затребовать инспектор по ст. 93.1, а судебная практика неоднозначная, ФАС Московского округа от 16.04.2010 № КА-А40/2634-10, если интересно».

Кто-то пишет, что у них еще большее запрашивают.

«У нас запросили вплоть до данных компаний, которые осуществляли пропускной режим на территории компаний, которые оказывали нам услуги. Мы маленько в растерянности. Не ясно, как этот бред реагировать».

Еще пишут, что требование без копии поручения от других налоговиков недействительно.

«В рамках встречной проверки, такое требование недействительно без копии поручения от налоговой-поручителя, то есть от налоговой покупателя. Ваши штатки, приказы, ОСВ, выписки по счетам не касаются деятельности вашего проверяемого покупателя. Можно предоставить договор с покупателем, товарки, счёт- фактуры. То есть, список документов по такому требованию ограничивается только вашим покупателем, если касается декларации по ндс, то вообще только операциями, указаныыми в такой декларации. Договор по таким операциям, счета-фактуры. Всë».

Автор на это отвечает, что в этом же уверен.

«Еще недавно я был убежден в том, о чем вы написали, что список доков ограничивается операциями с проверяемым налогоплательщиком. Копия поручения от инспекции нашего контрагента прилагается. Все под копирку».

В ответ ему присылают, как выразились «из последнего треша по ст. 93, 93.1».

На «Клерке кстати про это требование отдельно писали.

Еще пишут, что на подобный запрос отвечали.

«У меня был подобный запрос, отправила пояснения и всё. В моём случае были различные суммы по строкам 080 и 090 из-за того. что в восстановления попадал и НДС с возвратов поставщику. В вашем случае, похоже, у них не сходятся суммы по НДС по авансам выданным. Восстановлено больше чем заявлено к вычету? Вряд ли, т.к. по этому поводу они бы не стали беспокоиться. Скорее всего не весь НДС, заявленный к вычету за этот период восстановлен. Проверьте, напишите им пояснения, что есть аванс поставщику, по нему заявлен НДС к вычету, но аванс не погашен, поэтому пока НДС по нему не восстановлен, если с этим связана разница».

А подытожим вот таким советом:

«Подавайте в налоговую только то, что реально относится к данной сделке. И по обороткам тоже только по сделке. Чем меньше дадите, тем меньше вопросов будет у налоговой».

А еще статье 54.1 НК о должной осмотрительности уже три года. Но вопросы есть до сих пор.

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