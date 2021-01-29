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Налоговики в требовании хотят документы, по сути не относящиеся к хозяйственным операциям с контрагентом

Налоговики присылают требование по ст. 93.1 НК и хотят умопомрачительную кипу документов. Вплоть до лицензий, договоров субподряда, ОСВ. Это вообще нормально?

Спрашивают в «Красном уголке бухгалтера».

«Касательно ст. 93.1 НК РФ... И все таки, перечень запрашиваемых документов (проверяют нашего покупателя) открытый или, хотя бы, ограниченный? У нас запрашивают ОСВ с 01, 02 и до 90. Лицензию какую то, какие то договоры субподряда с перевозчиком... Не понимаю, как это связать и приложить к конкретным хоз. операциям с конкретным покупателем».

Дальше в комментариях выясняется, что камералят контрагента по НДС за 3 квартал. На это пишут:

«Спорный вопрос, т.к. письма Минфина трктуют, что абсолютно любую информацию может затребовать инспектор по ст. 93.1, а судебная практика неоднозначная, ФАС Московского округа от 16.04.2010 № КА-А40/2634-10, если интересно».

Кто-то пишет, что у них еще большее запрашивают.

«У нас запросили вплоть до данных компаний, которые осуществляли пропускной режим на территории компаний, которые оказывали нам услуги. Мы маленько в растерянности. Не ясно, как этот бред реагировать».

Еще пишут, что требование без копии поручения от других налоговиков недействительно.

«В рамках встречной проверки, такое требование недействительно без копии поручения от налоговой-поручителя, то есть от налоговой покупателя. Ваши штатки, приказы, ОСВ, выписки по счетам не касаются деятельности вашего проверяемого покупателя. Можно предоставить договор с покупателем, товарки, счёт- фактуры. То есть, список документов по такому требованию ограничивается только вашим покупателем, если касается декларации по ндс, то вообще только операциями, указаныыми в такой декларации. Договор по таким операциям, счета-фактуры. Всë».

Автор на это отвечает, что в этом же уверен.

«Еще недавно я был убежден в том, о чем вы написали, что список доков ограничивается операциями с проверяемым налогоплательщиком. Копия поручения от инспекции нашего контрагента прилагается. Все под копирку».

В ответ ему присылают, как выразились «из последнего треша по ст. 93, 93.1».

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На «Клерке кстати про это требование отдельно писали.

Еще пишут, что на подобный запрос отвечали.

«У меня был подобный запрос, отправила пояснения и всё. В моём случае были различные суммы по строкам 080 и 090 из-за того. что в восстановления попадал и НДС с возвратов поставщику. В вашем случае, похоже, у них не сходятся суммы по НДС по авансам выданным. Восстановлено больше чем заявлено к вычету? Вряд ли, т.к. по этому поводу они бы не стали беспокоиться. Скорее всего не весь НДС, заявленный к вычету за этот период восстановлен. Проверьте, напишите им пояснения, что есть аванс поставщику, по нему заявлен НДС к вычету, но аванс не погашен, поэтому пока НДС по нему не восстановлен, если с этим связана разница».

А подытожим вот таким советом:

«Подавайте в налоговую только то, что реально относится к данной сделке. И по обороткам тоже только по сделке. Чем меньше дадите, тем меньше вопросов будет у налоговой».

А еще статье 54.1 НК о должной осмотрительности уже три года. Но вопросы есть до сих пор.

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  • Правила ст 54.1 и отличия ее от постановления пленума ВАС № 53.
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