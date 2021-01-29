Борис Титов предложил ввести новый налоговый режим УСН-общепит

Бизнес-омбудсмен Борис Титов предложил президенту России Владимиру Путину установить в сфере общественного питания специальный налоговый режим «УСН-общепит».

«Борис Титов обратился к президенту России Владимиру Путину с предложением установить в сфере общественного питания специальный налоговый режим «УСН-общепит», — указано в пресс-релизе. В письме президенту Титов отмечает, что с момента введения первых санитарных ограничений выручка предприятий отрасли в различные месяцы снижалась на 50% и более, по различным оценкам, закрылось 20% предприятий индустрии, и процесс продолжается на фоне снизившегося спроса.

По мнению уполномоченного, создать условия для роста компаний в сфере общепита, их последовательного перехода из категорий микро- и малого бизнеса в разряд средних и крупных компаний можно, изменив механизмы налогового регулирования. «В частности, речь идет о возможной отмене НДС для предприятий отрасли, либо его снижении до 10%. Основные продовольственные товары, которые закупают кафе и рестораны, облагаются НДС именно по ставке 10%», — считает Титов.

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Кроме того, специально для общепита может быть создан специальный налоговый режим на основе упрощенной системы налогообложения (так называемый «УСН — общепит») с прогрессивной шкалой, предлагает омбудсмен. Для предприятий с годовой выручкой до 800 миллионов рублей предлагается сохранить действующие налоговые ставки в 6% и 15% (по базам «доходы» и «доходы минус расходы» соответственно), для предприятий с выручкой от 800 миллионов рублей до 2 миллиардов рублей — установить ставки в 8% и 20% соответственно, с увеличением допустимого количества сотрудников.