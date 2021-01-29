Аутсорсинг и аутстаффинг. Есть ли последствия для пользователя услугой?

Кто может докопаться до компании, если она пользуется услугами аутсорсинга персонала. А если это аутстаффинг?

Спрашивают в «Красном уголке бухгалтера».

«Коллеги, как вы считаете, какие госорганы могут начать волноваться при подозрении на аутсорсинг персонала? Роструды и т.п., защищающие права сотрудников, не интересуют».

Первым делом в комментариях поинтересовались ,что автор имеет в виду, аутсорсинг, или аутстаффинг. И пояснили, чем они отличаются.

«Аутсоринг это работы выполненные другими фирмами их персоналом. Никто не поинтересуется. Аутсаффинг — лицензионная деятельность, то есть если берете персонал у аккредитованной фирмы, ноу проблем. Если у левой, то кто угодно, от налоговой до прокуратуры и Роструда, может доставить проблемы».

На вопрос автора, какое им дело, если физлица «как сыр в масле», ответили, что деятельность без лицензии незаконна. Автор уточняет о подводных камнях с точки зрения заказчика этих услуг, ей ответили:

«На затраты нельзя списывать по прибыли, по крайнем мере».

Понятно, если «с той стороны» услуги без лицензии.

Кто-то еще дополняет:

«Ну да, аутстаф только компании с лицензией могут выполнять. Аутсорс — любые компании. Какие подводные камни? Если захотят придраться, то всегда найдут к чему. Если работники никуда жаловаться не пойдут, то только налоговая может ковырять за налоги».

Коллеги, а вы что по этому поводу думаете?