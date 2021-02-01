Стажировка перед трудоустройством не предусмотрена нормами ТК

На некоторых предприятия при подборе персонала практикуется такое явление как стажировка.

Будущий потенциальный сотрудник 2 —3 дня ходит на работу без оформления. В это время работодатель к нему присматривается, и сам работник определяется, нравится ему работа или нет.

На портал Роструда поступил вопрос — как оформить такую стажировку.

Трудиспекторы пояснили, что нормами действующего законодательства не установлен порядок оформления кандидатов на вакантную должность для прохождения ими стажировки с целью выявления соответствия такого кандидата поручаемой работе.

Соответствие кандидата поручаемой работе обычно выявляется в процессе испытательного срока. С таким кандидатом следует заключить трудовой договор и установить ему испытательный срок.