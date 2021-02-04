Статус ИП отменять не будут. Как и «льготы» для ИП в виде налогообложения

Пресс-служба Титова успокоила индивидуальных предпринимателей — отменять этот статус в России пока не планируется, а вопрос обсуждался только в перспективе.

Вчера на «Клерке» писали со ссылкой на «ТАСС» о словах Бориса Титова в отношении отмены ИП и нелогичности в том, что ИП не платит налоги при выводе денег.

Сегодня пресс-служба бизнес омбудсмена прислала в редакцию письмо.

«Уважаемые коллеги! В развитие многочисленных публикаций в прессе от 3 февраля, в которых утверждается, что Уполномоченный при Президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов призвал отменить в стране организационно-правовую форму „индивидуальный предприниматель“, пресс-служба Уполномоченного сообщает следующее.

Дискуссии о возможных изменениях в налоговой системе ведутся на площадке Института экономики роста имени Столыпина. Затронутая в интервью Бориса Титова ТАСС тема „упорядочения“ организационно-правовых форм с их разделением по принципу „самозанятый — работодатель“ относится к дальней перспективе.

Текущее состояние малого бизнеса в России не позволяет говорить об отмене льгот для него ни в какой форме (а налогообложение ИП с наемными работниками сегодня представляет собой безусловную льготу).

Поэтому дискуссии о судьбе ИП как института смогут перейти в практическую плоскость не раньше, чем начнется устойчивый экономический рост и будут выполнены давно поставленные задачи по наращиванию доли малого и среднего бизнеса в ВВП. Хотя бы до минимальной европейской границы в 40%. Надеемся, что теоретический вопрос, вызвавший такое бурное обсуждение, прояснен в достаточной степени».

Так что, всем ИП можно спокойно выдохнуть, отменять этот статус пока не планируется. А вообще, зачем отменять то, что нормально работает, даже в перспективе?