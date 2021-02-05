Любопытный документ забыли оперативники у доверителя адвоката после проведения следственных действий. Как говорится, просто оставим это здесь.

Рассказал налоговый адвокат Вячеслав Василевский на своей странице в Facebook.

«Вот такую „инструкцию“ забыли оперативники с Шаболовки в офисе после обыска у предпринимателя.

Страшно от той мысли, что опера УЭБ и ПК не могут запомнить простые вроде бы вещи „не давать звонить“, „отбираем телефоны“ и прочее. Про Конституцию РФ, право на адвоката и юридическую помощь я сейчас промолчу. Многие голосовали за поправки, типа „город — сад“ будет, но чё то не получилось.

Вместе с этой памяткой ещё забыли поручение о производстве отдельных следственных действий с перечнем лиц у кого необходимо провести обыски.

Радует одно. Опера нас боятся. Боятся, что нас вызовут доверители и их противоправные старания пойдут псу под хвост. И позориться они будут перед людьми, кто в этот позор будет их тыкать носом как котят, которые написали на ковёр. Как говорят мои коллеги по цеху, типичные „троечники“».

В комментариях другой адвокат пишет, что их не боятся, просто мешают они им.

«Мы им мешаем. Дело не в страхе. Например, без адвоката человек на обыске склонен давать показания, находясь в стрессе. Адвокат не даст совмещать два следственных действия и оперативные сотрудники упускают шанс добыть информацию. Да и времени все займёт больше, если адвокат приедет».

Кто-то еще добавил, что не хватает «Не хватает ещё : вынести все компьютеры и ноутбуки».

Еще есть мнение, что «вполне могут и специально оставлять, чтобы связи потом отрабатывать».

Вообще, адвокат, это, конечно, хорошо, и он должен быть не просто «знакомый жены друга тещи», а действительно знающий специфику деятельнотси доверителя и быть на коротком наборе в телефоне. Но и сами сотрудники компании должны знать, что делать, если в компанию пришли «маски-шоу». Знать, что они могут, что они не могут, и в рамках каких действий. К примеру, отличать осмотр от обыска, и на что нужно в первую очередь смотреть в постановлении.