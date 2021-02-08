При каких видах деятельности ИП на ПСН может не применять ККТ: перечень

Существует перечень видов деятельности, при которых ИП на ПСН могут с 1 января 2021 года не использовать ККТ:

-ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных изделий, головных уборов и изделий из текстильной галантереи, ремонт, пошив и вязание трикотажных изделий по индивидуальному заказу населения;

-ремонт, чистка, окраска и пошив обуви;

-стирка, химическая чистка и крашение текстильных и меховых изделий;

-изготовление и ремонт металлической галантереи, ключей, номерных знаков, указателей улиц;

-ремонт мебели и предметов домашнего обихода;

-услуги в области фотографии;

-реконструкция или ремонт существующих жилых и нежилых зданий, а также спортивных сооружений;

-услуги по производству монтажных, электромонтажных, санитарно-технических и сварочных работ;

-услуги по остеклению балконов и лоджий, нарезке стекла и зеркал, художественной обработке стекла;

-услуги в сфере дошкольного образования и дополнительного образования детей и взрослых;

-услуги по присмотру и уходу за детьми и больными;

-сбор тары и пригодных для вторичного использования материалов;

-сдача в аренду (наем) собственных или арендованных жилых помещений, а также сдача в аренду собственных или арендованных нежилых помещений (включая выставочные залы, складские помещения), земельных участков;

-изготовление изделий народных художественных промыслов;

-услуги по переработке продуктов сельского хозяйства, лесного хозяйства и рыболовства для приготовления продуктов питания для людей и корма для животных, а также производство различных продуктов промежуточного потребления, которые не являются пищевыми продуктами;

-производство и реставрация ковров и ковровых изделий;-ремонт ювелирных изделий, бижутерии;

-чеканка и гравировка ювелирных изделий;

-деятельность в области звукозаписи и издания музыкальных произведений;

-услуги по уборке квартир и частных домов, деятельность домашних хозяйств с наемными работниками;

-деятельность, специализированная в области дизайна, услуги художественного оформления;

-услуги носильщиков на железнодорожных вокзалах, автовокзалах, аэровокзалах, в аэропортах, морских, речных портах;

-услуги платных туалетов;

-услуги по приготовлению и поставке блюд для торжественных мероприятий или иных событий;

-услуги, связанные со сбытом сельскохозяйственной продукции (хранение, сортировка, сушка, мойка, расфасовка, упаковка и транспортировка);

-услуги, связанные с обслуживанием сельскохозяйственного производства (механизированные, агрохимические, мелиоративные, транспортные работы);

-деятельность по благоустройству ландшафта;

-осуществление частной детективной деятельности лицом, имеющим лицензию;

-услуги экскурсионные туристические;

-организация обрядов (свадеб, юбилеев), в том числе музыкальное сопровождение;

-организация похорон и предоставление связанных с ними услуг;

-услуги уличных патрулей, охранников, сторожей и вахтеров;

-оказание услуг по забою и транспортировке скота;

-производство кожи и изделий из кожи;

-сбор и заготовка пищевых лесных ресурсов, недревесных лесных ресурсов и лекарственных растений;

-переработка и консервирование фруктов и овощей;

-растениеводство, услуги в области растениеводства;

-производство хлебобулочных и мучных кондитерских изделий;

-лесоводство и прочая лесохозяйственная деятельность;

-деятельность по письменному и устному переводу;-деятельность по уходу за престарелыми и инвалидами;

-сбор, обработка и утилизация отходов, а также обработка вторичного сырья;

-резка, обработка и отделка камня для памятников;

-разработка компьютерного программного обеспечения, в том числе системного программного обеспечения, приложений программного обеспечения, баз данных, web-страниц, включая их адаптацию и модификацию;

-животноводство, услуги в области животноводства;

-помол зерна, производство муки и крупы из зерен пшеницы, ржи, овса, кукурузы или прочих хлебных злаков;

-услуги по уходу за домашними животными;

-изготовление и ремонт бондарной посуды и гончарных изделий по индивидуальному заказу населения;

-услуги по изготовлению валяной обуви;

-услуги по изготовлению сельскохозяйственного инвентаря из материала заказчика по индивидуальному заказу населения;

-граверные работы по металлу, стеклу, фарфору, дереву, керамике, кроме ювелирных изделий по индивидуальному заказу населения;

-изготовление и ремонт деревянных лодок по индивидуальному заказу населения;

-ремонт игрушек и подобных им изделий;

-ремонт спортивного и туристического оборудования;

-услуги по вспашке огородов по индивидуальному заказу населения;

-услуги по распиловке дров по индивидуальному заказу населения;

-сборка и ремонт очков;

-изготовление и печатание визитных карточек и пригласительных билетов на семейные торжества;

-переплетные, брошюровочные, окантовочные, картонажные работы;

-услуги по ремонту сифонов и автосифонов, в том числе зарядка газовых баллончиков для сифонов.