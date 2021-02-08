Вместо чека ККТ некоторые ИП на ПСН могут выдавать клиентам документ об оплате: образец

При некоторых видах деятельности ИП на ПСН могут не применять ККТ. Однако документ об оплате клиенту все равно надо выдать.
Такой документ включает обязательные реквизиты:
- наименование документа (например: Квитанция);
- порядковый номер;
- дата, время и место (адрес) расчета (при расчете в зданиях - адрес здания и помещения с почтовым индексом, при расчете в транспортных средствах - наименование и номер ТС);
- ФИО предпринимателя - пользователя;
- ИНН налогоплательщика пользователя;
- применяемая при расчете система налогообложения;
- признак расчета;
- наименование работ, услуг, платежа, выплаты, их количество, цена (в валюте РФ) за единицу с учетом скидок и наценок;
- сумма расчета;
- форма расчета (наличными/безналичными) и сумма • должность и фамилия продавца.
Образец такого документа, в частности, приводит УФНС по Коми.