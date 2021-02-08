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Вместо чека ККТ некоторые ИП на ПСН могут выдавать клиентам документ об оплате: образец

При некоторых видах деятельности ИП на ПСН могут не применять ККТ. Однако документ об оплате клиенту все равно надо выдать.

Такой документ включает обязательные реквизиты:

  • наименование документа (например: Квитанция);
  • порядковый номер;
  • дата, время и место (адрес) расчета (при расчете в зданиях - адрес здания и помещения с почтовым индексом, при расчете в транспортных средствах - наименование и номер ТС);
  • ФИО предпринимателя - пользователя;
  • ИНН налогоплательщика пользователя;
  • применяемая при расчете система налогообложения;
  • признак расчета;
  • наименование работ, услуг, платежа, выплаты, их количество, цена (в валюте РФ) за единицу с учетом скидок и наценок;
  • сумма расчета;
  • форма расчета (наличными/безналичными) и сумма • должность и фамилия продавца.

Образец такого документа, в частности, приводит УФНС по Коми.

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