Сдавать ли СЗВ-ТД на директора, он же единственный участник? А если СЗВ-М на него не сдавали?

Нужно ли сдавать СЗВ-ТД на единственного работника, он же директор и единственный участник? В каких-то ПФЫР считают, что если сдается СЗВ-М, то и СЗВ-ТД нужно. А где-то считают по-другому. А у бухгалтеров головы пухнут.

Поделились в «Красном уголке бухгалтера».

«К вопросу, сдавать ли СЗВ-ТД на единственного руководителя. Сдавать. Пенсионный прислал письмо, что СЗВ-М не бьется, так как СЗВ-ТД НЕ ПРЕДСТАВЛЕН. Программа 1С в недоумении, пришлось вручную сделать мероприятия и внести в них дату приема аж 2014 года, после этого СЗВ-ТД заполнилась. Отправлю, и так по судам таскают за несвоевременную сдачу СЗВ-М».

В комментариях пишут, что можно проще — ответить, что с руководителем не заключен трудовой договор.

«А я на такой запрос ответила, что трудовой договор с руководителем не заключён, вроде успокоились».

Кто-то дозвонился в ПФР, и вот что там говорят:

«Я дозвонилась в ПФР. Их мнение — если сдавали СЗВ-М, то сдавать и СЗВ-ТД. И указывать не приказ, а решение о назначении. Если не сдавали СЗВ-М и прочие отчёты — то ничего и не сдавать».

Вот еще пишут, как попробовали сделать. И реакцию ПФР.

«Написали письмо: директор-единственный учредитель, трудовой договор не заключён, не сдаём в соответствии с разъяснениями Минтруда, изложенными в письме от 24.03.2020 № 14-2/В-293.

Пришёл ответ: сдавать.

Молчим, благо время есть ещё. Вчера прилетело: в представленных вами сведениях СЗВ-ТД (которые не сдавались) отсутствует первичное наполнение кадровыми мероприятиями по состоянию на 01.01.2020, СЗВ-М есть, СЗВ-ТД нет, устраните несоответствие».

Вот еще вариант, что сдавать, а что нет:

«Я спрашивала в пенсионном у начальника отдела, сказали если нет трудового договора, то СЗВ-М сдать, а СЗВ-ТД нет».

Кому-то из ПФР звонили, сказали и на совместителей СЗВ-ТД подавать.

«А нам буквально на прошлой неделе из ПФР позвонили и сказали, что у них новые инструкции. Надо подать и на совместителей СЗВ-ТД. Несмотря на то, что записи в трудовой нет. Указать реквизиты приказа о приеме и то что совместитель».

В общем, сколько ПФР, столько и мнений. А скорее, сколько там сотрудников — то мнений раза в два больше.

А Центр обучения «Клерка» приглашает прослушать онлайн-курс «Прием и увольнение работников: кадровый учет без штрафов». Со скидкой 30%.

Курс подходит всем, специальных знаний не требуется. Временных рамок нет, конкретных дат — тоже. Учитесь когда и как вам удобнее.

Материал курса сделан на основе рекомендаций Роструда, Минтруда, ПФР, налоговиков, ФМС и ФСС. Все на основе правил 2021 года!

Из курса вы узнаете все правила, по которым надо принимать на работу и увольнять сотрудников. И еще, и это важно для работы без штрафов — вы научитесь работе с несовершеннолетними, иностранцами, дистанционными сотрудниками.

Записывайтесь, пока действует скидка 30%.