Бывшему налоговику дали 2 года поселения за покушение на мошенничество. Изначально думали, что это взятка

Бывшему налоговику в Самаре дали два года общего режима за покушение на получение взятки в крупном размере. Причем взятку переквалифицировали на мошенничество.

Как пишет местное СМИ, в июне прошлого года бывший главный налоговый инспектор МИ ФНС России № 1 по Самарской области обещала оказать содействие одной компании, у которой в результате проверки была обнаружена недоимка перед бюджетом на сумму около 9 млн рублей.

За содействие в решении вопроса инспектор просила 1,2 млн рублей. Как подчеркивает сразу несколько изданий, фактически возможности уменьшить сумму доначислений инспектор не имела полномочий.

В результате, ее задержали в момент передачи денег, даже сотрудников ФСБ привлекли. А по результатам рассмотрения дела в суде, ей дали 2 года в колонии-поселении.

Вопрос вызывает квалификация покушения на преступление.

Например, «КП-Самара» пишут о покушении на мошенничество.

«Суд с учетом мнения гособвинителя признал ее виновной в покушении на мошенничество, — рассказали корреспонденту „КП-Самара“ в прокуратуре Промышленного района Самары. — Недавно ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года».

А вот «Самара24» пишет о том, что уголовное дело было возбуждено по факту покушения на получение взятки.

«Возбудили уголовное дело по факту покушения на получение взятки в крупном размере».

Либо разные издания по-разному поняли суть вопроса, либо просто произошла переквалификация. Не зря же упоминается, что полномочий решить проблему обратившегося коммерсанта инспектор не могла.

В соответствии с п.24 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 09.07.2013 № 24 (ред. от 03.12.2013) «О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях»,

«в том случае, если должностное лицо получило ценности за совершение действий (бездействие), которые в действительности оно не может осуществить ввиду отсутствия служебных полномочий и невозможности использовать свое служебное положение, такие действия при наличии умысла на приобретение ценностей следует квалифицировать как мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения».

А здесь еще и не само преступление, а покушение на таковое. Потому и срок относительно небольшой.