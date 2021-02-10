🥛Обновят список вредной работы, за которую положено молоко

Недавно в первом чтении был принят законопроект № 1070354-7 с масштабными поправками в ТК в части охраны труда.

Данным законопроектом предусмотрена процедура выдачи молока и равноценных пищевых продуктов работникам, занятым во вредных условиях труда.

В настоящее время выдача молока установлена приказом МЗСР от 16.02.2009 № 45н.

Этот документ устарел, требует пересмотра с целью учета правоприменительной практики и приведения в соответствие с законопроектом, сообщили в Минтруде.

В этой связи сейчас готовится новый нормативный акт по этому «молочному вопросу».

Соответствующее уведомление опубликовано на федеральном портале. Текст проекта пока не публикован. Планируется, что новый документ вступит в силу в ноябре 2021 года.

Кроме того, Минтруд намерен обновить еще один документ — по выдаче лечебно-профилактического питания вредникам. Уведомление о разработке также опубликовано на федеральном портале.