У работника стаж в трудовой один, а в справке из ПФР — другой. Какие данные взять для выплат по больничному?

Стаж работника для оплаты больничного разнится в трудовой книжке и в справке из ПФР. Которому документу верить для целей выплаты?
Спросили в «Красном уголке бухгалтера».
«По трудовой книжке, предоставленной сотрудником стаж работы составляет менее 8-ми лет, поэтому оплату пособия по больничному ему произвели не более 80%. Но тут он присылает справку из ПФР, где стаж его работы около 25 лет. Можно ли на основании этой справки пересчитать пособие и выплатить в размере 100%?».
В комментариях пишут, что можно.
«Можно, только проконсультируйтесь с вашим ФСС, от нас дополнительно к справке просили приказ о перерасчете больничных листов. Знаю, дурь, но для меня это не принципиально».
Причем, пишут единогласно, что так можно.
«Конечно можно. Я к возмещению эту справку и прикладывал».
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