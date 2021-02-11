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У людей появились проблемы со сделками с недвижимостью дороже 3 миллионов? Комментарий эксперта

В социальных сетях ходят слухи, что у людей появились проблемы с покупкой жилья, если сумма сделки превышает 3 миллиона. Люди жалуются, что банки требуют указать происхожедние средств.

С 10 января 2021 года вступили в силу изменения в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" в целях совершенствования обязательного контроля". Он же 115-ФЗ.

В частности, теперь операция с наличными и (или) безналичными денежными средствами, осуществляемая по сделке с недвижимым имуществом, подлежит обязательному контролю, если сумма, на которую совершается данная операция, равна или превышает 3 млн рублей либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 3 млн рублей, или превышает ее.

Комментирует Дмитрий Панов — член генерального совета Партии Роста, генеральный директор Группы компаний «Доверие».

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«В целом, положения вступившего в силу с 10 января 2021 года обновленного федерального закона № 115-ФЗ „О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма“ направлены на повышение прозрачности процессов в сфере недвижимости.

Можно утверждать, что для добросовестных продавцов и покупателей недвижимости практически ничего не изменится, поскольку за риэлторами уже давно закреплена обязанность предоставлять в Росфинмониторинг информацию о сделках по суммам свыше 3 миллионов рублей, только теперь эта обязанность передается на уровень банков.

Также необходимо учитывать, что ежедневно управлениями Росреестра регистрируются десятки тысяч сделок с недвижимостью, большинство из которых превышает установленное пороговое значение, поэтому чисто физически отследить такие объемы для органов налоговой службы на данный момент крайне проблематично.
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Возможные проблемы с обоснованием доходов на покупку недвижимости возникнут у людей с условно-нелегальными доходами, подтвердить источник которых для них представляется затруднительным.

В то же время есть основания предполагать, такая категория покупателей будет пользоваться альтернативными способами подтверждения доходов, как например, договоры денежных займов, по которым невозможно проверить намерения их исполнения».
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