Банк заблокировал счет из-за активности по картам, которые сам же навязал

Банк сам предложил компании-клиенту карты для расчетов, которыми они и расплачивались. Наличку не снимали. Через 10 дней ловят блокировку счета по 115-ФЗ с диагнозом «подозрительная активность». И что это было?!

Негодуют в «Красном уголке бухгалтера».

«Этот маразм когда-нибудь закончится?! Открыли счёт. В фирме 12 человек. Банк сам навязал нам карты, для расчетов. Ну ок, это ж удобно, решили мы. Ничего не снимали, просто расплачивались. У нас общепит — текущих расходов много. Через дней 10 счёт с картами блокируют. Дескать „подозрительная активность“, 115-ФЗ пишут. У нас стоит терминал этого же банк. Финиш — деньги зависли, пользоваться ничем не можем. Кто-нибудь смог подать на банк и выиграть суд, что фирма понесла убытки?».

Банк не называли.

В комментариях пишут, что на слуху практики такой, к сожалению, нет.

«Попробуйте.. Но я, честно, не слышала о таком положительном результате. В общепите главное — хорошее планирование закупок и чётко определённые дни оплат. В противном случае, это ведёт к повышенным расходам».

А вот мнение, что банк вообще правильно поступил.

«Суд ни к чему не приведёт, а вот если вы по картам снимали много налички, банк поступил верно. Вместе с картами есть договор и там явно прописано это, ну и рекомендации ЦБ есть на этот счёт».

Еще несколько предложений писать в личку, суды такие ведут.

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