Налоговики дважды выставляют требование на одну и ту же задолженность. Новый способ пополнить бюджет?

Налоговики дважды выставили требование на одну и ту же задолженность. Приставы успели один раз списать, и вполне возможно, снова спишут. Как на них вообще воздействовать?

Рассказывают в «Красном уголке бухгалтера».

«Нет ли у кого контактов в отделе по урегулированию задолженности в ИФНС № 28 по Москве? Два раза выставили требование на одну и ту же задолженность, приставы один раз списали и второй раз по второму требованию опять сейчас спишут. Жалобы, понятное дело, буду сейчас писать, но быстрее по телефону с ними понять,что к чему».

В комментариях пишут про подобный случай.

«У подруги то же самое в другой налоговой, вот только что буквально. Видимо, общая тенденция».

Автор сошлась во мнениях с комментатором, что с такими вопросами лучше не затягивать.

Еще советуют записаться к руководителю отдела на прием и выяснить, в чем там проблема.

«Знакомых нет, но удалось в подобной ситуации записаться просто на личный приём к руководителю отдела. Кроме сочувствия и приятной беседы ничего добиться не смогла: просили войти в положение — программа, мол, у них сбоит. Но я бы опять попробовала, конечно. Хотя бы, чтобы сделать всё возможное».

Ну и жалоба, само собой, если с мертвой точки дело не сдвинется.