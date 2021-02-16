Комиссия за обнал выросла в два раза за четыре года. И вырастет еще после внедрения «светофора» от ЦБ

За четыре года комиссия за нелегальное обналичивание выросла в два раза. Сейчас она держится на уровне 20%, а 4 года назад была 10-12%.

Об этом пишет «РГ» со ссылкой на директора Департамента финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Илью Ясинского.

По его словам, комиссия еще больше повысится, когда ЦБ внедрит и запустит платформу «Знай своего клиента», определяющая клиентов по «светофору» (уровень вовлеченности клиета в сомнительные операции). На «Клерке» об этом писали.

Законопроект об этой платформе предполагает, что все банковские клиенты (кроме физлиц) будут поделены на три группы риска вовлеченности в сомнительные операции — высокую, среднюю и низкую («красную», «желтую» и «зеленую» зоны). Счета компаний, которые окажутся в «красной зоне», будут заморожены, после чего они могут быть принудительно ликвидированы.

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«В данном случае последствия, которые ожидают „красные“ компании, могут привести к тому, что кому-то станет просто невыгодно проводить такие операции», — полагает Ясинский.

По оценкам ЦБ, из 3,7 млн индивидуальных предпринимателей и 3,4 млн юрлиц 99% — «зеленые» клиенты.

«Это те лица, которые ведут реальную хозяйственную деятельность, которые не замечены в проведении сомнительных операций. Операции между ними должны проводиться без ограничений. Конечно, за банком остается право реализовывать отказные полномочия, но с учетом верификации его выводов с нашими, таких действий будет все меньше» — отметил Ясинский.

Одновременно поправки призваны снизить издержки банков и их клиентов на соблюдение сложного антиотмывочного законодательства, исключить случаи, когда банку проще отказать в проведении операции или в обслуживании, чем разбираться.