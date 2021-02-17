Принят закон о льготах по налогу на прибыль и НДФЛ по путевкам для сотрудников и их детей

Работодатели получили право учитывать в составе расходов при расчете налога на прибыль оплату услуг по организации санаторно-курортного лечения работников и членов их семей, в том числе в рамках договоров, заключенных непосредственно с санаторно-курортными организациями.

Сегодня опубликован Федеральный закон № 8-ФЗ от 17.02.2021 с поправками в НК.

В расходы можно принять не только оплату путевок, но и компенсацию за них, если сотрудник приобрел путевку самостоятельно.

Что касается детей сотрудников, то им должно быть не более 18 лет или 24, если они студенты.

Кроме того, проектом предусматривается освобождение от НДФЛ доходов в виде стоимости оплаченных работодателем в пользу работников и членов их семей услуг санаторно-курортных организаций однократно в одном налоговом периоде.

Отметим, что раньше не платить НДФЛ можно было только при определенных условиях ­- если фирма оплачивает путевку из прибыли и не принимает ее на расходы. И путевки детям не облагались только до 16 лет.