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ФНС подготовила обзор позиций высших судов по имущественным налогам за 2020 г.

ФНС опубликовала обзор о правовых позициях высших судов по вопросам налогообложения имущественными налогами  за 2020 год.

В обзоре приведены выводы Конституционного Суда и Верховного Суда , содержащиеся в конкретных решениях по вопросам налогообложения.

Так, в постановлении КС № 46-П от 12.11.2020 г.  пришел к выводу, что нельзя взимать налог по кадастровой стоимости лишь потому, что здания расположены на участке, одним из разрешенных видов использования которого названо размещение торговых объектов, объектов общепита или бытового обслуживания. В расчет должен браться также характер фактического использования этого здания.

В кассационном определении Судебной коллегии по административным делам от 09.09.2020 № 48-КАД20-4-К7 речь идет о транспортном налоге на автомобиль, который был уничтожен пожаром. Но по нему был запрет регистрационных действий наложенный приставами и ГИБДД отказалось снять с учета утилизированную машину. Нижестоящие суды признали законнным требование уплатить налог по этому транспорту, однако кассация с этим не согласилась, сославшись на то, что право на вещь не может существовать в отсутствие самой вещи.

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