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Безработных будут регистрировать на Госуслугах в обязательном порядке

В Госудуму внесли большой законопроект с поправками в закон о занятости. Авторами являются депутаты и сенаторы от «Единой России».

Основная идея проекта — создание Единой цифровой платформы в сфере занятости и трудовых отношений «Работа в России» на базе уже существующей одноименной ИАС.

Пользование платформой будет обязательным как для работодателей, так и для безработных. Более того, в проекте прописано, что если  гражданин не зарегистрирован на портале Госуслуг, то «органы службы занятости осуществляют его регистрацию в указанной системе». Таким образом, без регистрации на Госуслугах гражданин не сможет числиться безработным со всеми вытекающими последствиями.

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А вот текст из поправок в статью 3 закона, о том, кто не может быть признан безработным:

«не направившие в органы службы занятости в электронной форме с использованием личного кабинета на единой цифровой платформе информацию о выборе двух вариантов подходящей работы (профессионального обучения) в установленный срок, либо не направившие в органы службы занятости в электронной форме с использованием личного кабинета на единой цифровой платформе информацию о дне проведения переговоров с работодателем по двум вариантам подходящей работы или не предоставившие направление с отметкой работодателя в органы службы занятости, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации»

Судя по этому тексту, безработный обязан иметь компьютер, смартфон или иной гаджет с доступом в интернет. Или ездить в фонд занятости и пользоваться компьютером, который там должен стоять, поскольку фонды обяжут предоставлять бесплатный доступ к Госуслугам и Единой цифровой платформе занятости. 
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В проекте также есть оговорка, что в случае техногенных или природных катастроф, эпидемий, и в любых исключительных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия всего населения или его части, региональные власти могут принять решение о взаимодействии с безработными только в электронном виде. Что по сути означает, что отсутствие доступа в интернет — проблемы безработного.

Еще одна новация, предложенная авторами проекта: Работодателей с численностью от 25 человек обяжут размещать вакансии в единой базе.
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