Безработных будут регистрировать на Госуслугах в обязательном порядке

В Госудуму внесли большой законопроект с поправками в закон о занятости. Авторами являются депутаты и сенаторы от «Единой России».

Основная идея проекта — создание Единой цифровой платформы в сфере занятости и трудовых отношений «Работа в России» на базе уже существующей одноименной ИАС.

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Пользование платформой будет обязательным как для работодателей, так и для безработных. Более того, в проекте прописано, что если гражданин не зарегистрирован на портале Госуслуг, то «органы службы занятости осуществляют его регистрацию в указанной системе». Таким образом, без регистрации на Госуслугах гражданин не сможет числиться безработным со всеми вытекающими последствиями.

А вот текст из поправок в статью 3 закона, о том, кто не может быть признан безработным:

«не направившие в органы службы занятости в электронной форме с использованием личного кабинета на единой цифровой платформе информацию о выборе двух вариантов подходящей работы (профессионального обучения) в установленный срок, либо не направившие в органы службы занятости в электронной форме с использованием личного кабинета на единой цифровой платформе информацию о дне проведения переговоров с работодателем по двум вариантам подходящей работы или не предоставившие направление с отметкой работодателя в органы службы занятости, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации»

Судя по этому тексту, безработный обязан иметь компьютер, смартфон или иной гаджет с доступом в интернет. Или ездить в фонд занятости и пользоваться компьютером, который там должен стоять, поскольку фонды обяжут предоставлять бесплатный доступ к Госуслугам и Единой цифровой платформе занятости.