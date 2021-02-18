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Работодателей с численностью от 25 человек обяжут размещать вакансии в единой базе

Законопроект с масштабными поправками в закон о занятости внесли сегодня в Госдуму депутаты и сенаторы от «Единой России».

База вакансий «Работа в России» станет единой цифровой платформой. Устанавливаются требования к размещению вакансий в этой базе.

Это касается федеральных, региональных и местных органов власти, и тех, у кого в штате более 25 человек.

В законе будет прописано взаимодействие ЦЗН, работодателей и граждан в электронной форме.

Уточняются условия выплат пособия по безработице для отдельных категорий безработных граждан. Прописывается ответственность за получение пособия обманным путем.

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