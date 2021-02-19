Можно ли зачесть неиспользованный залог по аренде на новый срок договора?

Арендатор не воспользовался залогом за последний месяц аренды. Догвоор продлевается еще на 11 месяцев. Можно ли зачесть этот залог на следующий срок договора?

Спрашивают в «Красном уголке бухгалтера».

«Ситуация следующая: есть договор аренды помещения, по которому арендатор оплатил платежи при заключении договора за 1 и последний месяц, договор на 11 месяцев. Договор закончился, но этот платёж так и висит за последний месяц. Они им не воспользовались, оплатили последний месяц ещё раз. Будем заключать следующий договор на 11 месяцев с ними же, можно ли перекинуть этот остаток который идёт в счет оплаты последнего месяца на новый договор?».

В комментариях советуют вернуть этот залог для избежания последствий с налогами.

«Для арендодателя лучше вернуть этот залог. В противном случае ИФНС расценивает этот залог как аванс со всеми вытекающими последствиями (увеличение налогооблагаемой базы в месяце получения такого „аванса“, доначисление налогов — НДС при ОСНО, единый при УСН, сдача уточненок)».

Автор пишет, что налог уже с этого оплачен:

«Арендодатель на УСН и налог мы уже оплатили с этих денег, т.е. включили их в доходы».

На это пишут, что можно спокойно переносить:

«Тогда спокойно переносите, но для подстраховки бумажку о зачете долга между договорами подпишите».

Автор спрашивает, как это можно оформить:

«Это как допсоглашение к новому договору или как это должно выглядеть? Подскажите пожалуйста или письмо от арендатора?».

На это отвечают, что «письма от арендатора будет достаточно».