Налоговики докопались до 6-НДФЛ, якобы, расчет неверный. Так еще и сроки по камералке давно прошли

Налоговикии хотят оштрафовать организацию за искажение сведений в 6-НДФЛ. Бухгалтер сломала голову, пытаясь понять, что не так. Все сходится. Да и сроки по камералке давно вышли.

Спрашивают в «Красном уголке бухгалтера».

«Получила акт на штраф. 6-НДФЛ за 1 квартал 2019.

Цитата: „в расчете 6 Ндфл за 3 мес 2019 (строка 020 — строка 030)/100×строка 010 = строка 040 (с учетом соотношения 1.2) завышена/занижена сумма исчисленного налога с учетом контрольных соотношений.“.

По факту при расчете получается 4712.5. В 6-НДФЛ 4713. Прислали уведомление о дате рассмотрения. Требований по поводу этих отчетов не было. В замешательстве. Телефонов, естественно, не указано. ИФНС № 33. Как реагировать?».

В комментариях пишут, что автор все правильно считает.

«НДФЛ вы считаете по правилам НК (я надеюсь, у вас это все программа делает правильно), а в 2-НДФЛ попадает „сумма за год“, не учитывая округления на каждый месяц... Пишите жалобу в ФНС РФ, заодно можно в ГенПрокуратуру, пусть заодно проверят „инструкции ФНС по расчету НДФЛ на соответствие правилам математики, которым уже несколько тысяч лет...“».

Автор спрашивает, если вызовут, что говорить? На это отвечают:

«Стойте на своем — у нас все верно. В сроки проведения камералки, указанные в НК РФ, нам ничего не сообщили, значит никаких ошибок нет. И пусть они доказывают, в какой момент появилась У НИХ ошибка... 🙂 И Акт об обнаружении ошибки пусть приложат, с датой и подписью начальника, чтобы вы точно знали о дате и Герое 🙂».

А у кого-то подобный случай:

«У нас тоже пришёл штраф за недостоверность по 6-НДФЛ за 1 полугодие 2020. Но там вообще указано что вычеты завышены (и откуда такое взяли только) Пока не успела разобраться, но тоже не было требований о внесении изменений».

Почти единогласно советуют писать жалобу.