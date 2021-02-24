Подарки между родственниками иногда имеют налоговые последствия

Налоговики посчитали дарение имущества между родственниками-предпринимателями коммерческой сделкой, с соответствующими налоговыми последствиями. Суды поддержали налоговиков.

Рассказывает налоговый юрист Иван Кузнецов у себя на странице в Facebook.

«Поучительная история. ИП Папа дарит ИП Сын объекты недвижимости. ИП Сын внереализационный доход не отражает в декларации по УСН. Налоговики не согласны: сделка осуществлена в рамках предпринимательской деятельности, связана с извлечением прибыли. Учитывая характер имущества, использование переданного имущества в личных или семейных целях исключено.

Суд соглашается с налоговым органом — Постановление 13 ААС от 18.01.2021 г. по делу А42-3385/2020.

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А казалось бы подарил папа сыну недвижимость... Любая сделка, даже казалось бы самая простая и с очевидными налоговыми последствиями, должна оцениваться критически, риски есть везде».

В комментариях пишут, что практику формируют не в пользу налогоплательщика. И делятся подобным делом.

«ИП на упрощенке получил в подарок от отца 2 нежилых помещения, рассчитывая, что налоги (единый налог по УСН либо НДФЛ) с этих подарков платить не нужно (для целей УСН подарок от близкого родственника в принципе не может рассматриваться как доход от предпринимательской деятельности, а от НДФЛ в этом случае освобождает п. 18.1 ст. 217 НК).

Но суд решил иначе, установив, что одно подаренное помещение ИП затем продал, а другое продолжил (как и его отец) сдавать в аренду. Следовательно, по мнению суда, эти подарки связаны с предпринимательской деятельностью, и у ИП в силу п. 8 ст. 250 НК при их получении образовался внереализационный доход, подлежащий включению в базу при исчислении единого налога по УСН (постановление АС ВВО от 11.06.2020 по делу №А79-6219/2019)».