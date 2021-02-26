Компенсации дистанционным работникам не облагаются НДФЛ и взносами. Но надо составить расчеты

Дистанционный работник, как правило, использует свое оборудование, программы и т.д. За это ему положена компенсация, которая включается в расходы по налогу на прибыль и не облагается НДФЛ и взносами.

Порядок выплаты такой компенсации определяется локальным нормативным актом компании.

ФНС в письме № СД-4-11/1705@ от 12.02.2021 пояснила, что в целях освобождения от НДФЛ и страховых взносов данной компенсации, а также в целях включения ее в расходы по налогу на прибыль необходимы документы, подтверждающие фактическое использование принадлежащего работнику или арендованного им имущества в интересах работодателя, осуществление расходов на эти цели и суммы произведенных в этой связи расходов.

Учитывая изложенное, суммы компенсаций расходов дистанционных работников не подлежат обложению НДФЛ и взносами в размере, определяемом коллективным договором, локальным нормативным актом, принятым с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации, трудовым договором, дополнительным соглашением к трудовому договору.

Кроме того, по мнению ФНС, методика расчета сумм компенсаций расходов дистанционных работников, а также перечень возмещаемых расходов с указанием документов, их подтверждающих, утверждаются организацией самостоятельно локальным нормативным актом.