«Угадай мелодию» от налоговиков во время выездной проверки: сами найдите расхождения за 2016 год и сдайте уточненки

В компании выездная налоговая проверка, близится к завершению. И тут инспектор просит, не называя контрагентов, самим найти расхождения за 2016 год и подать корректировки. Неплохо, да?

Спрашивают в «Красном уголке бухгалтера».

«У нас проходит ВНП, дело идёт к её завершению. На все требования в рамках ВНП документы представлены.

Инспектор сказала, что в 1 и 2 квартале 2016 найдены большие расхождения в НДС и просит нас самих прокрыжить книги покупок за эти периоды, найти и устранить расхождения и срочненько сдать уточненки, а то ей придётся все это писать в акт. Список контрагентов инспектор предоставить отказывается. Коллеги, подчёркиваю, запрос устный, никаких требований не поступало.

Прокомментируйте, пожалуйста, у кого есть опыт ВНП, эту ситуацию. Уточненки в процессе выездной разве сдаются? Разве мы должны что-то корректировать на основании устных запросов? Да и что искать, каждая книга покупок — несколько тысяч строк. Как вообще на это правильно реагировать?».

В комментариях пишут, что уточняться можно во время проверки, но не играть в «угадай мелодию».

«Уточняться в процессе выездной можно. Это учтут для смягчения санкций. Но, как правило, инспектора называют какие именно контрагенты рвутся по ндс. В „угадай мелодию“ играть не стоит. Но вы можете косвенно определить проблемных по ранним требованиям (примерно за полгода-год) по 93 статье (за исключением по поручению других налоговых по встречке) или вызовам налогоплательщика, где исполнитель сотрудник аналитического отдела (а не камерального)».

А кто-то считает, что не нужно ничего им подавать, поскольку 2016 год в сроки по камералдке уже не попадает, а если уточниться — то они заново начнутся.

«За 2016 год НДС не может войти в акт проверки (в акте от 2021 года не может быть 2016 год — к доначислению, срок 3 года), поэтому они вас и провоцируют сдать самим НДС, а дальше камералка — уже по закону».

Обратили внимание и на тот факт, что запрос устный.

«Слова к делу не пришьешь! А потом, в случае разборок, эта тетка скажет, что ВЫ САМИ ПРОЯВИЛИ ИНИЦИАТИВУ! Ни умом, ни порядочностью эти особи не отличаются».

Центр обучения «Клерка» приглашает прослушать авторский онлайн-курс Ивана Кузнецова «Налоговые проверки. Тактика защиты». Со скидкой 30%.

После прохождения курса вы получите сертификат и 20 часов ИПБР. Курс не привязан к временным раскам и датам.

Вы научитесь:

грамотно и без лишнего стресса и трудозатрат противостоять давлению налоговиков при проверках;

определять, какие действия налоговиков и полиции при проверках незаконны;

правильно читать документы по проверкам: решение о проверке, требования о документах, акт, протоколы допросов;

правильно отвечать на допросах.

Записывайтесь, пока действует скидка 30%.