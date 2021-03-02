Эмоциональное заявление на увольнение может обернуться увольнением за прогулы

Иногда сотрудники в порыве эмоций пишут заявление на увольнение с формулировками, не вписывающимися в нормы ТК.

Ранее мы уже писали о подобном случае, когда сотрудник в качестве причины увольнения указал «катастрофическую нехватку денег в связи с ужасно маленькой зарплатой».

Вот еще одна история. Сотрудник в заявлении написал:

Прошу уволить по принуждению (материальное и моральное давление)

Работодатель попросил переписать заявление, чтобы из него четко прослеживались намерения работника. Однако эту просьбу сотрудник игнорировал и через 2 недели просто перестал выходить на работу и требует расчет и трудовую книжку.

Что делать работодателю в такой ситуации? Разъяснения дали в Роструде.

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Там пояснили: если из заявления работника не следует его желания уволиться по собственному желанию, то работодатель вправе уволить его, например, за прогул.

Сделать это будет возможно при одновременном выполнении следующих условий:

работник без уважительных причин отсутствовал на рабочем месте более 4 часов подряд;

работодатель затребовал от работника письменные объяснения причин его отсутствия на рабочем месте и получил либо их, либо отказ в даче объяснений;

работодатель ознакомил работника с приказом о применении дисциплинарного взыскания либо получил от работника отказ от ознакомления с данным приказом.

Если хотя бы одно из вышеуказанных условий выполнено не будет, то увольнение работника за прогул невозможно.