Налоговики вызвали на допрос директора и хотят, чтобы компания подала уточненку. Без одного контрагента, которого они внезапно посчитали неблагонадежным. Что тут делать?

Спрашивают в «Красном уголке бухгалтера».

«ФНС вызвала руководителя и настаивает на подаче уточненной декларации по НДС за период 3 квартал 2019 года, в которой хотят, чтобы убрали счета-фактуры по одному, по их словам, неблагонадежному контрагенту. Период прокамерален (данные ЛК ФНС). В противном случае, грозят выездной проверкой. Была ли у кого-то похожая ситуация? Как из неё выходили?».

В комментариях пишут, что некоторые контрагенты очень удивляются, узнав, что они оказывается неблагонадежные:

«Наш контрагент, когда узнал о том, что он неблагонадежный — был очень удивлён. Мало того, что услуга фактически была им оказана, так ещё и весь комплект документов-закрывашек был подписан. НДС оплачен. Но все равно угрожали, вызывали, допрашивали. В итоге, пришлось совершить побег из Москвы в Московскую область. На этом все и заглохло».

Кто-то пишет, что могут тематическую ВНП назначить:

«Могут назначить тематическую ВНП только по НДС, если налплат 'плывет' на допроверке, либо уходит в глухую оборону».

Еще советуют акт камеральной проверки попросить:

«Я бы вежливо попросила акт камералки,если мы бы ее не прошли. А нет акта, значит все ОК».

У кого-то директора уже отправляли на допрос, но он уже опытный в этих делах:

«У нас директор ходил на допрос (но он у нас тренированный), я подготовила и отправила в налоговую сканы всех закрывающих документов, отсканировала все сертификаты и путевые листы (аренда автокрана и стройматериалы), запросила справки в 1С-риски, и написала письмо, где крайне вежливо канцеляритом выразила свое недоумение, которое можно свести в итоге к фразе „какого вообще...“. С контрагентами попросила провести воспитательную работу директора и причастных».