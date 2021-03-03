Сотруднику перед отпуском случайно выплатили больше денег. Как их зачесть?

Бухгалтер, отправляя сотрудника в отпуск, нечаянно перечислила сотруднику аванс, время которого на тот момент еще не пришло. Как теперь его зачесть?
Спрашивают в «Красном уголке бухгалтера».
«Коллеги, посоветуйте как правильно сделать. Отправила сотрудника в отпуск с 1 февраля по 1 марта. Отпускные были выплачены. И по запарке перечислила аванс за февраль. Как лучше сделать? Взаимозачесть в марте при выплате аванса за март? Или доначислить за аванс в феврале и выплатить НДФЛ с этой суммы? Получается, доход был в феврале. Значит за февраль налог удерживать, чтобы правильно было. Но тогда получается сотрудник получит больше».
В комментариях советуют:
«Напишет заявление и переплату зачтете в следующем месяце. Или аванс считать за март месяц, например».
Кто-то советует работника порадовать:
«Да пусть больше получит. Согласуйте с директором. Обрадуется».
Вот более обстоятельный комментарий:
«Можно переплату удержать из очередной выплаты, пока не удержите, будет числиться долг за сотрудником. Также сотрудник может вернуть излишне полученные деньги, но тогда вы должны написать ему уведомление о том, что в связи с допущенной ошибкой он получил лишние деньги. Оба варианта верные».
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