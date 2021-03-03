ФСС будет распределять субсидии за трудоустройство безработных

Работодатели смогут получить субсидию за трудоустройство потерявших работу в период эпидемии коронавируса. Такую федеральную программу планирует запустить Минтруд — она позволит трудоустроить не менее 200 тыс. официальных безработных.

Субсидию в размере трех МРОТ будут давать работодателям при трудоустройстве граждан, которые были зарегистрированы в качестве безработных до 1 января 2021 года.

По словам источника «Коммерсанта» в одном из региональных правительств, распределять средства будет ФСС — фонд будет получать информацию о трудоустройстве безработных через центры занятости и выплачивать субсидии их работодателю напрямую.

Распределения денег через регионы не будет, говорят источники. Бесконечные скандалы с выплатами медикам за коронавирус показали неэффективность этого метода, поэтому и выбрали администратором ФСС.

Общее число зарегистрированных безработных по итогам четвертого квартала 2020 года составило 2,8 млн человек — почти на четверть меньше, чем в конце предыдущего квартала. Большинство обратившихся за пособиями (60,2%) в октябре—декабре составляли люди в возрасте 30–49 лет, 21,2% — молодые люди, еще 25,3% приходится на людей старше 50 лет. Доля безработных без профессионального образования составила 60,5%, на обладателей среднего профессионального и высшего образования пришлось по 22,4% и 17,1% соответственно.