С 7 марта в электронную трудовую книжку начнут включить сведения о работе до 2020 года

Как известно, сейчас электронная трудовая книжка включает в себя сведения только с 2020 года.

Однако уже с 7 марта туда можно будет внести сведения за все предыдущие годы. Соответствующий закон принят в конце февраля.

Если вы хотите, чтобы в вашей ЭТК эти сведения были, нужно посетить ближайшее отделение ПФР, взяв с собой бумажную трудовую.

ПФР сверит данные из трудовой книжки с тем, что уже зафиксировано в индивидуальном лицевом счете.

Напомним, там уже есть информация о стаже, но она менее полная, чем в трудовой. Например, нет сведений о должности. Информация формировалась ранее на основании СЗВ-К, РСВ, СЗВ-СТАЖ и прочих персонифицированных отчетов, действовавших в разное время.

Если обнаружатся нестыковки, ПФР проведет проверку и укажет в ЭТК достоверные сведения.

Напомним, уже с 14 декабря изменилась форма СТД-ПФР. Там появился блок с данными до 2020 года.

Вы можете уже сейчас проверить, что ПФР внес в вашу трудовую. Но, повторимся, эти сведения неполные. Для полной картины надо идти в ПФР, где точные данные из вашей бумажной трудовой перенесут в ЭТК.