Недоплатили работнику 6 копеек. Как быть, если бухгалтер — перфекционист?

Перфекционизм в работе бухгалтера крайне важен. И даже необходим. Но порой бывают такие казусы, как недоплаченные работнику несколько копеек. Буквально. И как с этим жить?

Спрашивают в «Красном уголке бухгалтера».

«Обнаружила в оборотке недоплаченную зарплату сотруднику в размере 9 копеек. Задолженность аж за июль прошлого года. Кроме как доплатить, что ещё нужно сделать? И как-то это нужно документально оформлять или просто перечислить на 9 копеек больше в следующую выплату?».

В комментариях пишут, что именно так бы и сделали.

«Я бы именно так и поступила, доплатила в следующую выплату, если вам эти 9 копеек мешают. Я вообще о копейках не думаю. Часть сотрудников получает наличкой, при выдаче округляю до 50-100 р.».

Автор отвечает:

«Если бы наличкой, тогда да, а так у меня сальдо по 70 счету висит».

Кто-то просто предложил это «развидеть». На это пишут:

«Почему? Просто поржать! Иногда такие мелочи бесят, иногда веселят, не все же глобальные проблемы решать!».

Кто-то интересуется, есть ли чем еще бухгалтеру заняться:

«Я вот завидую белой завистью, других неразрешимых задач нет?».

Кто-то своим случаем делится:

«Эпидемия :-). Я тут задержала, читай не доплатила, 60 копеек. Аж на целый 1 день. Перечислили, звонили, чтобы работник не ржал, увидев зачисление, как это делали мы, оформляя платёжку. Мне тоже сальдо мешало :-)».

Кто-то шутит, чтобы о компенсации не забыли:

«Компенсацию за задержку не забудьте начислить еще».

А Центр обучения «Клерка» приглашает на бесплатный вебинар «Страховые взносы в 2021 году». Он пройдет 16 марта, начало в 11:00 по Мск.

Страховые взносы — один из самых непростых вопросов. Налоговики сами путаются, на какие выплаты их надо начислять, а на какие нет. Неразберихи добавляют поправки в законы и зачастую противоположные по смыслу письма ФНС, фондов и Минфина.

Записывайтесь сейчас!