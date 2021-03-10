Телефонное мошенничество: звонят якобы от лица финмониторинга банка. И соединяют со «службой» другого банка за пару секунд

Новый (а для кого-то и не новый) способ телефонного мошенничества. Суть в том, что звонит якобы служба финмониторинга банка, и поразительно быстро переключает на такую же «службу» другого банка. И выясняют, в какое отделение человек пойдет.

Рассказали в «Красном уголке бухгалтера».

«Меня посетил новый телефонный развод. Продвинутая версия.

Женский голос: „Служба финмониторинга Сбербанка. Через ваш ЛК подана заявка на кредит, она одобрена, но приостановлена, поскольку в реквизитах для выплаты указано другое лицо... Вам нужно срочно бежать в ближайшее отделение с паспортом и СНИЛСом... В какое отделение побежите? Когда? В каких банках еще обслуживаетесь, там тоже могут быть данные скомпрометированы...“ Ну, супер же :-). Назвала Тинькофф.

„Заявление в правоохранительные органы сформировано по этой заявке. Переключаю вас на „Тинькофф““. Вот тут и проняло меня на неладное :-). „Специалист финмониторинга Тинькофф-банка“ взял трубку через 2 секунды. Нетерпеливый. И с фоновыми шумами аналогичными первой части.

Как они и что делать собирались дальше, мы не добрались, потому что при „проверочных вопросах“ отказалась назвать остаток на карте. Нетерпеливый бросил трубку.

Номер звонивших: 8(495)185-76-51».

В комментариях еще один номер дали, по которому могут звонить:

«С похожим текстом и с этого номера звонят 7(495)201-83-41. Как мне ответили банки, они не звонят с 10 значных номеров и вопросы по кредитам и средствам, вкладам, остаткам не решают по телефону».

Кому-то не заморачиваясь вообще звонили из «Центробанка»:

«А мне тут стал названивать „Центробанк“ с подтверждением якобы совершаемых операций. В очередной раз я просто отправила их „оператора“ в ж...у. Девушка на по другом конце провода даже обиделась, бедная. Больше не звонили».

Кому-то по несколько раз на дню звонят:

«Шесть раз мне позвонили за один день. С разных номеров с московским префиксом. Утверждали, что кто-то злодейски перевёл с моей карты 5000 руб. Но я хранила спокойствие, точно знала, что на карте 22 рубля».

А вот еще один номер:

«Мне с этого номера звонили. 7(800)555-777-5 тоже самое».

На «Клерке» сегодня писали, что подписан закон о блокировкам заключенным телефонных номеров. Вступает в силу с 19 марта.